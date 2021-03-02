Sivas'ın parlayan "yıldız"ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor
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Sivas'ın parlayan "yıldız"ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor

02.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:19

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, toplam uzunluğu 12 bin metreyi bulan kayak pistleri, buz parkı, bungalov evleri, sosyal tesisleri ve kamp eğitim projeleriyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın yamacında kurulan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, toplam uzunluğu 12 bin metreyi bulan kayak pistleri, buz parkı, bungalov evleri, sosyal tesisleri ve kamp eğitim projeleriyle Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.

Kente 58 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu üçgeninde yer alan coğrafi konumuyla Tokat, Samsun, Amasya, Ordu, Giresun ve Erzincan gibi çevre illerden birçok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi Buruciye AŞ Müdürü Mustafa Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin 2014-2015 kış sezonundan itibaren hizmet vermeye başladığını söyledi.

Sivas başta olmak üzere çevre illerden ve büyükşehirlerden ziyaretçileri ağırladıklarını belirten Altun, "Bu yıl yurt dışından da ziyaretçilerimiz ciddi manada ilgi göstermeye başladı." dedi.

Altun, "en ekonomik" kayak merkezine sahip olduklarına dikkati çekerek, "Tesisimizde zorluk derecesine göre 7 kayak pisti var ve toplam uzunluğu 12 bin metre civarında. Ayrıca 2 telesiyej, 1 teleski, buz park, 220 yatak kapasiteli otelimiz ve sosyal tesislerimizle misafirlerimize hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Futbol kulüpleri için kamp eğitim merkezi

Türkiye'nin en hızlı tesisleşen kayak merkezlerinden olduklarını vurgulayan Altun, ilave projelerle bu yıldan itibaren 12 ay boyunca hizmet vermeye başlayacaklarını dile getirdi.

Altun, Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yıldan itibaren futbol kulüpleri için kamp eğitim merkezi projemiz var. Biri kapalı, 3 futbol sahasını kayak merkezimizde hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bu sene yapımına başlanacak. Ayrıca 10 adet de bungalov evimiz var. Önümüzdeki yaz bu sayıyı 40'a çıkarmayı düşünüyoruz. Asıl hedefimiz ise uzun vadede 200'e yakın evle merkezimizin bir kısmını bungalov köyü haline getirebilmek. İlave edeceğimiz bu projelerle kış turizminin yanı sıra yazın da yayla turizmi şeklinde hizmet edeceğiz. Sürekli üzerine yeni ilave tesisler yaparak bungalov evleri, futbol sahaları ve diğer sosyal tesisleriyle inşallah Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olma hedefini çok kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız."

Kayak merkezine Erzincan'dan gelen Zeki Demirba da beklentisinin çok üzerinde mükemmel bir tesisle karşılaştığını söyledi.

Herkesi buradaki tesisleri görmeye davet eden Demirbaş, "Gerçekten çok iyi düşünülerek yapılmış bir kayak merkezi. Burasının öylesine bir dağken, birçok çalışanıyla bu şekilde hizmet veren bir yere dönüştürülmüş olması çok güzel. Burada Almanlar'ı gördüm. Romanya'dan gelen insanlar vardı. Çevre illerden hatta Ağrı'dan, Kars'tan gelen insanlarla tanıştık." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden üniversite öğrencisi Görkem Kızıltaş ise Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne ilk defa geldiğini belirterek, "Üniversite öğrencisi 5 arkadaş İstanbul'dan geldik. Burada muhteşem bir atmosfer var. Son derece uzun ve güzel bir pisti var. Kaymak için çok elverişli. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz. Türkiye'deki birçok pisti gördüm ama burası gerçekten çok farklı." dedi.

Sivas'ın parlayan 'yıldız'ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor
Sivas'ın parlayan 'yıldız'ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor
Sivas'ın parlayan 'yıldız'ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor
Sivas'ın parlayan 'yıldız'ı Türkiye'deki en iyi kayak merkezlerinden biri olmayı hedefliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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