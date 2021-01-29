Kar altında Altınkale
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Kar altında Altınkale

29.01.2021 13:37 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:57

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Altınkale'nin etrafını beyaza bürüdü.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de de soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki jeotermal suyun oluşturduğu buhar, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, geçen yıl 21 Kasım'da ziyarete açılmıştı.

Kar altında Altınkale
Kar altında Altınkale
Kar altında Altınkale
Kar altında Altınkale

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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