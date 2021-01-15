"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu
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"Sivas'ın Pamukkalesi" Altınkale'de, karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

15.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:49

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale'de de soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar yağışının ardından Altınkale'de bulunan süs havuzlarındaki jeotermal suyun oluşturduğu buhar, güzel görüntü ortaya çıkardı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, geçen yıl 21 Kasım'da ziyarete açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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