'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği

15.01.2021 09:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:06
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan Altınkale, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

SİVAS'ta, sarı renkli travertenlerle oluşturulan Altınkale, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Altınkale, sarı ve beyaz görünümü ile sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte görsel güzellik sundu. 

Sivas Valiliği tarafından kent merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nde Pamukkale travertenlerinin bir benzeri olarak hazırlanan Altınkale'de, kar yağışı ile birlikte güzel manzara ortaya çıktı. Pamukkale'nin aksine kükürtten gelen sarı renk nedeniyle 'Altınkale' olarak isimlendirilen alanın etrafı, beyaz örtüyle kaplandı. Travertenlerin bir kısmı da beyaza büründü. Sarı ve beyaz rengiyle ilgi çeken Altınkale, dronla havadan görüntülendi. Sıcak suyun oluşturduğu buharla birlikte ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti. 

 


'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği
'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Muharrem İnce Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Cemal Hünal Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal Gökhan Gönül Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Ankara Fenerbahçe Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Sivas'ın Pamukkale'si' Altınkale'de kar güzelliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 09:11:42. #1.15#
title