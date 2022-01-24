"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale beyaza büründü

Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Sivas'ta, Pamukkale'den esinlenilerek basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan Altınkale'de, kar yağışının ardından güzel görüntüler oluştu.

Şehir merkezine 24 kilometre mesafede yer alan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu Altınkale, beyaz örtüyle kaplandı.

Süs havuzlarındaki jeotermal suyun oluşturduğu buhar da güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale, Kasım 2020'de ziyarete açılmıştı.

Öte yandan Ulu Cami ve çevresini mesken tutan güvercinler, kış mevsiminde de unutulmadı.

Cami cemaati tarafından hayırseverlerden toplanan bağışlarla alınan yemlerle kuşlar her sabah düzenli olarak besleniyor.