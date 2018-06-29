Sivas'ın Ortasında Dünya Yanıyor!

Sivas katliamında Aziz Nesin kıl payı kurtulmuş, aralarında Behçet Aysan, Metin Altıok, Uğur Kaynar, Hasret Gültekin, Nesimi Çimen, Asım Bezirci, 12 yaşındaki Koray Kaya'nın da bulunduğu otuz üç aydın insanımız ve ikisi otel görevlisi; "Sivas laiklere mezar olacak!" sloganları atan kişiler tarafından yakılarak öldürülmüştü.

Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi eğitmeni şair, yazar, eleştirmen Veysel Çolak'ın Sivas katliamının tarihsel, ideolojik, politik, antidemokratik içeriğini ortaya koyan konuşmasından sonraAslıhan Tüylüoğlu, Canan Gürtunca Sanlı, Gülşen Ersan, Neda Olsoy, Semiha Taş Özenç; Nâzım Hikmet'ten,katledilen Behçet Aysan'dan, Metin Altıok'tan, Sivas katliamına tanık olan Hidayet Karakuş'tan şiirler seslendirecekler.

Söz konusu etkinliğin ikinci bölümünde Adil Bozkurt'un yazdığı, Zekeriya Hocalar'ın yönettiği, Karşıyaka Belediye Tiyatrosunun sahnelediği "Yanık Zaman Madımak" adlı oyun sahnelenecek.

Yapılan açıklamada, "Unutmak öldürmektir. Onları bir kez daha öldürmemek için unutmamak gerekir. Yapılacak iki etkinliğin içerik açıklaması, ana fikri bu." denildi