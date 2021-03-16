Sivas'ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı
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Sivas'ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı

16.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:09
Sivas'ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı

Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde vaka sayıları arttı.

Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde vaka sayıları arttı. Vali Yardımcısı toplantı yaparak tedbirleri arttırdı.

Sivas'ın Şarkışla ve Altınyayla ilçelerinde vaka sayılarının artış göstermesiyle ilçelerde tedbirler artırıldı. Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, vaka sayılarının artış gösterdiği Şarkışla ve Altınyayla ilçelerini ziyaret ederek ilçe heyeti ile toplantı gerçekleştirdi. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla vakanın Şarkışla'da olduğuna dikkat çeken Vali Yardımcısı Temel, ilçe halkından kurallara uymaları uyarısında bulundu.

"Son dönemde çok ufak bir artış var"

Altınyayla ilçesinde de toplantı gerçekleştirilen Vali Yardımcısı Temel, burada yaptığı açıklamada, "Sivas genelinde durumumuz çok iyi düzeyde, nüfus oranımıza göre aktif hasta sayımız çok düşük düzeyde. Bunda da en büyük pay, duyarlı Sivaslılarındır. Tedbirlere riayet ediyorlar, vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Son dönemde çok ufak bir artış var, stabil gidiyor ama ufak bir kıpırdama var. İlçelere baktığımızda tüm ilçelerimizde 150 aktif vakamız var. Bu aktif hastaların 60'ı Şarkışla ilçemizde, 30'a yakını da Altınyayla'da. Bu iki ilçemizdeki yoğunluk bizi biraz tedirgin etti. Kaymakamlarımızın başkanlığında, belediyelerimiz, emniyetimiz, jandarma ekiplerimiz sahada, güzel tedbirler aldı. Birçok karar uygulamaya geçti" dedi.

" Ev ziyaretlerini azaltın"

Vali Yardımcı Yunus Emre Temel, İlçede vaka sayılarındaki artışın en büyük nedeninin ev ziyaretleri olduğunu ve bunun azaltılması gerektiğini belirterek, "Özellikle Şarkışla ve Altınyayla'da yaşayan vatandaşlarımız son dönemde ev ziyaretleri başta olmak üzere mobilizeyi biraz aşağı çekerlerse idarecilerimize daha çok yardımcı olacaklar inşallah. Biran önce bu yüksek vakalardan kurtulacağız inşallah, öyle temenni ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu illetten biran önce kurtuluruz. Şarkışla ve Altınyayla'yı biran önce temizleme niyetindeyiz. Bugünde kaymakamlarımızla bu konuda istişare etmek için ilçelerimize geldik. Sivas yoğunluk haritasında Altınyayla ve Şarkışla kırmızı kaldı. Bu ilçeler dışında stabilizeyi sağladık. İnanıyorum ki yakın zamanda tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalarak ve uyarıları dikkate alarak bu ilçelerimizde de vaka sayıları hızlı bir inişle stabil olacaktır" şeklinde konuştu. - SİVAS

Sivas'ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı
Sivas'ın o ilçelerinde vaka sayıları arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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