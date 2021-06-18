Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
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Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda

Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Güncel

SİVAS Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı çerçevesinde müzik alanında hazırlanan başvuru, Türkiye'den en başarılı 2 dosya arasına girerek, Paris'teki genel merkeze sunulmaya hak kazandı.

SİVAS Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı çerçevesinde müzik alanında hazırlanan başvuru, Türkiye'den en başarılı 2 dosya arasına girerek, Paris'teki genel merkeze sunulmaya hak kazandı.

Bu yıl Ocak ayında Sivas Belediyesi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığında 2021 Yılı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı programı için müzik alanında hazırlanan dosya, UNESCO Türkiye Milli Komisyon desteğiyle kurumun Paris'teki genel merkezine sunuldu. 'Aşıklar- ozanlar şehri' olarak anılan Sivas, repertuvardaki türkü sayısı, yetiştirdiği değerler, müzik enstrümanı yapım kültürü, resmi ve amatör koroları, müzik eğitimi veren kurumları, kültür merkezleri, çeşitli halk oyunu formlarından oluşan dosyası ile beğeni kazandı. 

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Divriği Ulu Cami gibi uluslararası tesciller ile Sivas müziklerinin de bilinirliğini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Bilgin, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 Yılı çağrısına müzik alanında hazırladığımız dosya Türkiye'de en başarılı ilk iki dosya arasına girerek UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteği ile Paris'e gitmeye hak kazandı. 'Aşıklar ve ozanlar şehri' Sivas'ın uluslararası tescili ve müzik alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi adına hazırlanan kapsamlı dosyamızı mayıs başında Ankara'ya sunmuştuk. Şu an itibari ile UNESCO Türkiye Komisyonu'nun destek yazısını almayı hak eden ilk iki şehir arasına girmiş olmanın sevincini ve haklı gururunu yaşıyoruz. Müzik ve kültür endüstrisi üzerine güçlü bir 4 yıllık eylem planı hazırladık" dedi. 'HEDEFİMİZ GELECEK NESİLLERE AKTARMAK' 

Yaratıcı müzik şehri olma yolunda hedeflerini açıklayan Başkan Bilgin, "'Aşıklar ve ozanlar şehri' Sivas'ın kültürel kodlarındaki en önemli yapı taşlarından olan müziği şehrin yerel kalkınma stratejilerinden biri haline getirerek bu başvuruyu yapmaya karar vermiştik. Başvurudaki hedefimiz, bu kıymetli değeri gelecek nesillere aktarabilmek, şehrimizin ulusal ve uluslararası mecrada görünürlüğü ve tanınırlığını artırmaktı. Dosyamızın Paris'ten de olumlu sonuç alacağına inanıyoruz. Çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Bu süreçte, sonuç odaklı iş birliği nedeniyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na, üniversitelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.


Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda
Sivas'ın müzik kültürü UNESCO yolunda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan

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