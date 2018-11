Sivas'ın modern sanayi sitesi tanıtıldı

SİVAS - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sanayi sitelerini şehir dışına taşıma projesi kapsamında başvurusu yapılan ve kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan 'Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'nin projesi tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Sanayide Milli Atılım' sloganıyla başlatılan sanayi sitelerinin dönüştürülmesine yönelik proje kapsamında şehir içindeki sanayi sitelerinin taşınması için başvurusu yapılan ve kabul edilen ilk proje olma özelliği taşıyan 'Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'nin tanıtımı Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerçekleşti. Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, yeni yapılacak olan Seyfebeli Modern Sanayi Siteleri'nin tanıtımını yaptı. Daha sonra katılımcılara modern sanayi sitelerinin animasyon filmi izletildi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın programda yaptığı konuşmada,"Gerçekten derli toplu her yönüyle her türlü ihtiyacı öngören ve ona göre de tasarını planını yaptığımız bir çalışma. Biz 2014 yılında Sivas'ta ki dağınık olan küçük sanayi sitelerinin belli bir bölgeye toplanması şehir adına, metruk görüntülerin ortadan kalkması bakımından hem de esnaflarımızın bu ticareti daha verimli yürütmesi bakımından bir çalışma başlatmıştık. Bildiğiniz gibi eski sanayi şehrin içerisinde kaldı. Artık fonksiyonunu kaybetti. Aynı şekilde yüzüncü yıl sanayi sitesi ve ata sanayi sitesi her geçen gün kan kaybetmeye başladı. Bu bölgeler artık şehir merkezinde kaldığı için arazi olarak değerli farklı şekilde vatandaşların değerlendirmek isteyeceği alanlara geçtiğini düşünüyoruz" dedi.

Tanıtım programına Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, İl Jandarma Komutanlı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve çok sayıda esnaf katıldı.