Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından gelenlere 10 günlük karantina zorunluluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından gelenlere 10 günlük karantina zorunluluğu

23.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:48
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından gelenlere 10 günlük karantina zorunluluğu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının hızlı artış gösterdiği, bunun İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen vatandaşlardan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca il dışından ilçemize gelen vatandaşlarımızın 10 gün süreyle karantinaya alınması, buna uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Özlem Zengin Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Göztepe Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından gelenlere 10 günlük karantina zorunluluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:00:55. #1.14#
title