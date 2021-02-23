Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından gelenlere 10 günlük karantina zorunluluğu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının hızlı artış gösterdiği, bunun İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen vatandaşlardan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca il dışından ilçemize gelen vatandaşlarımızın 10 gün süreyle karantinaya alınması, buna uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır." bilgisi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer