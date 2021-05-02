Sivas'ın KÖYDES ödeneği arttı
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Sivas'ın KÖYDES ödeneği arttı

Sivas'ın KÖYDES ödeneği arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin esas ve usullere dair karar yayımlandı.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi ödeneğinin iller bazında dağılımına, kullandırılmasına, izlenmesine ve denetimine ilişkin esas ve usullere dair karar yayımlandı.

Türkiye'nin en büyük ikinci yüzölçümüne sahip şehri olan Sivas'ta KÖYDES ödeneği 2021 yılında önceki yıla göre artış gösterdi. Sivas'ın 2020 yılında 66 milyon 157 bin lira olan KÖYDES ödeneği 2021 yılında 71 milyon 807 bin lira olarak açıklandı.

Sivas'ta KÖYDES kapsamında merkez ilçeden sonra en fazla pay Yıldızeli'ne ayrıldı. 71 milyon 807 bin 799 liranın ilçelere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Merkez 9 milyon 605 bin 99 lira, Akıncılar 1 milyon 261 bin 123 lira, Altınyayla 912 bin 634 lira, Divriği 5 milyon 749 bin 367 lira, Doğanşar 941 bin 100 lira, Gemerek 2 milyon 450 bin 457 lira, Gölova 931 bin 189 lira, Gürün 4 milyon 74 bin 284 lira, Hafik 4 milyon 390 bin 919 lira, İmranlı 4 milyon 645 bin 38 lira, Kangal 6 milyon 866 bin 622 lira, Koyulhisar 3 milyon 700 bin 232 lira, Suşehri 3 milyon 370 bin 319 lira, Şarkışla 5 milyon 590 bin 424 lira, Ulaş 2 milyon 179 bin 569 lira, Yıldızeli 8 milyon 407 bin 237 lira, Zara 6 milyon 732 bin 186 lira. - SİVAS

Sivas'ın KÖYDES ödeneği arttı
Sivas'ın KÖYDES ödeneği arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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