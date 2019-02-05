Sivas'ın Kenevir Üreten İller Arasına Alınması İçin Başvuru Yapıldı

Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Sivas'ın Kenevir üretimi yapılan iller arasına alınması için başvuruda bulundu.

Sivas Ticaret Borsası Başkanı (STB) Abdulkadir Hastaoğlu Ocak ayı içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Ekonomi Şurasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Kenevir ekimi yapılacak olan iller arasına Sivas'ında alınmasını talep etmişti. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise "Siz başvurunuzu yapın Sivas'ın kenevir üretimi yapılacak olan iller arasına alınması için gerekli yasal düzenlemeyi yapacağımın sözünü veriyorum" demişti.

STB Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, Sivas'ın Kenevir ekimi yapılacak olan iller arasına alınması için gerekli olan müracaat dilekçesini Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dallı'ya teslim ederek Sivas adına ilk resmi başvuruyu yaptı.

Hastaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada;"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 2016 yılında yayınlanan, kenevir yetiştiriciliğini düzenleyen yönetmelik kapsamında yetiştiricilik yapılmasına izin verilen 19 il arasında Sivas bulunmamaktadır. İlimiz gerek ekolojisi gerekse de toprak bakımından kenevir yetiştiriciliği için son derece uygun bir ildir. Bu sebeple Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'den sözünü almış olduğumuz ve kenevir üretimi yapılan illere arasına alınabilmemiz için bizden istenen başvuru dilekçemizi Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcımıza teslim ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA