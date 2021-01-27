Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınması
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Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınması

27.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:43
Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alınması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayı ile Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alındığının açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayı ile Sivas'ın kenevir ekilmesine müsaade edilen iller arasına alındığının açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas'ta, 2021 üretim yılından itibaren ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak endüstriyel kenevir yetiştiriciliği yapmak üzere lif, sap ve tohum amaçlı kenevir ekim izninin yürürlüğe girdiğini belirtti.

Aksu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 8 Şubat 2019'da gerçekleştirdiği Sivas ziyaretleri esnasında Sivas'ın kenevir üretimi kapsamına alınacağı müjdesini vermişti. Bu doğrultuda 26 Ocak'ta çıkan kararname ile şehrimiz kenevir üretiminin yapılacağı illerden bir tanesi olarak ilan edildi. Bu hususta emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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