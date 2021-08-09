Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak etkili oldu

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanakta kabaran dere suları çamura bulandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sağanakta kabaran dere suları çamura bulandı.

Alınan bilgiye göre, sağanak, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan "doktor balıklar" ile ünlü sedef hastalığının tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle toplanan sular, kaplıcanın içerisinden geçen derenin debisini yükseltti. Derenin suları sürüklediği toprakla çamura bulandı.

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağış nedeniyle derenin debisinin yükseldiğini ve çamur aktığını belirterek, "Havuzlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kaplıcamız işlevine devam ediyor ama deredeki balıklarımızda çok hasar oldu. En kısa zamanda kaplıcamızın üst tarafına bir set yapılması gerekiyor. Yetkililere bunları bildirdik, sağ olsunlar onlar da son derece olumlu karşıladılar. İnşallah en kısa zamanda kaplıcamızın üst tarafına setimiz yapılacak ve balıklarımızı bu ölümlerden kurtaracağız." dedi.

İlçede "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklarıyla ünlü kaplıcalar bölgesine, her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından ziyaretçiler geliyor.

Ördek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs

Öte yandan, sağanaktan etkilenen kaplıcalar bölgesindeki derede bulunan bir ördek yavrusuna vatandaşların yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdulahat Arvas Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Yusuf Güney Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sivas'ın Kangal ilçesinde sağanak etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 22:10:22. #1.16#

title