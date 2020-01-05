Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili

05.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:18

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA