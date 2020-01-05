Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

05.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:18
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar tatili

'ın ilçesinde kar nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.


Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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