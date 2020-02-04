Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime kar engeli
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
04.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:30
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İmranlı Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Kaynak: AA