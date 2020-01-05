Sivas'ın İmranlı ilçesinde eğitime kar engeli
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
05.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:06
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İmranlı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.
Kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Kaynak: AA