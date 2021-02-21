Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
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Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

21.02.2021 10:56 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:04
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 dereceye kadar düştü.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 dereceye kadar düştü. İlçe bugün Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Sivas'ın İmranlı ilçesi merkezi hava sıcaklığı sıfırın altında 27,1 derece olarak ölçüldü. Soğuk hava ilçede de hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en uzun ırmağı olan ve kaynağını ilçedeki Kızıldağ'ın eteklerinden alan Kızılırmak tamamen buz tuttu.Ayrıca, ağaçlardan eriyen buzlar dondu ve ilginç görüntüler oluşturdu. Binalarda ise buz sarkıtları oluştu. İmranlı'yı eksi 26,8 ile Kangal ilçesi ve eksi 26,4 dereceyle Bolu takip etti. 

FOTOĞRALI


- Sivas
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu
Sivas'ın İmranlı ilçesi, eksi 27 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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