Sivas'ın İlk Tünelinde Bayram Yoğunluğu

Bayram dolayısıyla geçici olarak hizmete açılan Sivas'ın ilk karayolu tünelinden bir saatte 2 binin üzerinde araç geçti.

Sivas'ta inşaatı tamamlanan, aydınlatma çalışmaları ise süren Mevlana Tüneli, bayram yoğunluğu dolayısıyla trafiğe açıldı. Sivas Belediyesi tarafından belediye imkanları ile tamamlanan 580 metre uzunluğundaki tünel, Sivas'ın ilk karayolu tüneli oldu. Tüneli merak eden Sivaslılar adeta tünele akın etti. Tünelden saatte ortalama 2 binin üzerinde araç geçti. Bayramın ilk üç gününde tünelden 100 bin civarında araç geçtiği tahmin ediliyor.

Tüneli araçlar kadar yayalar da tercih ediyor. Tüneli merak eden çok sayıda vatandaş tehlikeli olmasına rağmen tünelden yaya olarak karşıdan karşıya geçti.

Merak ettikleri için tüneli kullanan Sivaslılar, başta Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın olmak üzere, tünelin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Sivaslılar tünelin Mevlana ve Aydoğan mahalleleri başta olmak üzere takip eden diğer mahalleler arasındaki mesafeyi kısalttığını sözlerine ekledi.

Saatte 2 binden fazla araç geçti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, geçici olarak açılışı yapılan tünelden saatte ortalama 2 binden fazla araç geçtiğini belirterek, "Mevlana Tüneli ile şehrin doğusu ile kuzey batısı arasındaki bağlantıyı merkezi by-pass ederek karşılıklı sağladık. Her iki yakada da yaklaşık 80'er bir nüfus var. Toplamda 160 bin nüfus. Bu nüfus karşılıklı bağlantıyı şehir merkezinden ve o merkezi besleyen kavşaklardan sağlıyordu. Dolayısı ile bu da şehir merkezinde ciddi bir trafik yoğunluğu oluşmasına neden oluyordu. Bayram dolayısıyla geçici olarak tüneli hizmete açtık. Birçok vatandaşımızın tünelin açık olduğunu bilmemesine rağmen yoğun bir trafik var. Arkadaşlarımızdan aldığım bilgiye göre saatte 2 binin üzerinde araç geçişi sağlanıyor" dedi.

18 dakikayı 1 dakikaya düşürdü

Aydın, tünelin giriş ve çıkış noktası arasındaki alanın proje öncesinde otomobille 18 dakikada aşıldığını, tünelle birlikte ise bu sürenin 1 dakikaya düştüğünü ifade edip, "Tünelimiz çift tüpten oluşuyor. Birini 500 diğeri ise 580 metre uzunluğunda. Projeden önce tünelin bir ucundan diğer ucuna yaklaşık 18 dakikada ulaşılıyordu. Şimdi ise bir dakikaya düştü. Ciddi bir zaman ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. Şuanda saatte 2 binin üzerinde araç geçiyor. Zamanla bunun çok daha artacağını hesapladığımızda bu kadar araçtan sağlanacak yakıt tasarrufu ciddi bir miktar yapacak. Bu kişiler için önemli olacaktır. Ancak enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin bu açığının kapanması açısından da küçükte olsa bir katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu. - SİVAS