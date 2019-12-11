Sivas'ın hızına Sadık freni

11.12.2019 08:43 | Son Güncelleme: 11.12.2019 08:43

Süleyman ARAT - Zanka'nın transferinden sonra 'Artık onun için Fenerbahçe forması hayal' denilen ve kiralanması bile gündeme gelen Sadık Çiftpınar, hiç küsmeden hırsla çalışmasının ödülünü almaya başladı.



Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçının ardından Süper Lig'deki Gençlerbirliği karşılaşmasında 90 dakika oynayan 26 yaşındaki stoper, sergilediği futbolla tam not aldı. Sadık, cumartesi günü lider Demir Grup Sivasspor ile yapılacak karşılaşmada da teknik direktör Ersun Yanal'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.



Yatabare, Kone, Fernando'ya dikkat



YanaL'ın tespitlerine göre Sivasspor, oyunu kendi alanında kabullenip Yatabare, Fernando ve Kone'ye atılan ani toplarla hızlıca atağa kalkıyor. Bu oyuncular hücuma çıktığı anda sağ bek Goiano ve sol bek Uğur bindirme yapıyor, Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan da aralara sızarak rakip defanstan seken topları takip ediyor. Rakibin hızlı hücumlarını ağır bir stoperle durdurmalarının mümkün olmadığını dikkate alan Yanal, Sivas'ta Zanka'nın yerine Sadık'ı oynatacak.



Yanal bu nedenle de genç stoperi, geçen hafta İstanbulspor ve Gençlerbirliği karşısında oynatarak hazır hale getirdi.



