Son dakika gündem: Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi
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Son dakika gündem: Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi

04.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:57
Son dakika gündem: Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi

Son dakika haberi: SİVAS'ın Gürün ilçesinde uygulanan koronavirüs tedbirleri sonrası 1 haftadır yeni pozitif vakaya rastlanılmadı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde uygulanan koronavirüs tedbirleri sonrası 1 haftadır yeni pozitif vakaya rastlanılmadı. 

Sivas'ın köyleriyle birlikte 17 bin nüfusa sahip Gürün ilçesinde, uygulanan sıkı tedbirler sonrası 1 haftadır yeni koronavirüs vakası görülmedi. Kaymakam Kadir Algın, tedbirlere uyumun devam etmesi gerektiğini belirterek, "İlk günden itibaren koronavirüs tedbirlerinin harfiyen uygulandığı ilçemizde, vaka bulunmamasına rağmen Gürünlüler evlerinden çıkmıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte devletimizin aldığı kararları ilçemizde, harfiyen yerine getiriliyor. Virüsün bir haftadır ilçemizde görülmemesi, bundan sonra da görülmeyeceği anlamına gelmiyor. Virüsün sıfıra indirilmesi, bu alınan kararları doğru bir şekilde uygulamamız ile doğru orantılıdır. Gürünlüler evlerinde kalarak, hem kendilerini hem komşularını hem sevdiklerini hem de ilçelerini bu virüsten korumuştur. Bu nedenle tüm Gürünlülere teşekkür ediyorum" dedi.


Son dakika gündem: Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi
Son dakika gündem: Sivas'ın Gürün ilçesinde, 1 haftadır koronavirüs vakası görülmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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