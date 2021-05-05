Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldığı bildirildi.

Gürün Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün 16.00-19.00 arasında şiddetli dolu ve yağmurun etkili olduğu hatırlatıldı.

Toprak kayması sonucu ulaşıma kapanan Kayseri-Malatya kara yolunun, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kısa sürede açıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tohma Çayı ve Agin Deresi'nden gelen sel neticesinde, Işıtan Mahallesi yolu ulaşıma kapanmış, belediye ekipleri aracılığıyla yol açma çalışmaları devam etmektedir. Çayboyu Mahallesi'nde 9 evin bahçesi sel sularıyla dolmuş olup, bir evin içi sel suları dolayısıyla zarar görmüştür. Bahçeiçi köyü giriş yolu sel suları nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları devam etmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ahmet Tan da selde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağını belirtti.

Sel bölgesinde incelemelerde bulunan Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi de yaptığı yazılı açıklamada, belediye ekiplerinin yağmurun biraz dinmesiyle çalışmalara başladığını, gece olmasına rağmen hasar gören yollarda temizleme ve onarma çalışmaları yürüttüğünü bildirdi.

Selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Çiftçi, "Aksu Mahallesi ağırlıklı olmak üzere Işıtan, Çayboyu, Şuğul, Kurultay ve Burçevi mahallelerimiz, selden etkilenen bölgelerimiz arasında bulunuyor. Selde zarar gören vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. En büyük tesellimiz selde can kaybının yaşanmamasıdır. Selden mağdur olanlara devletimiz gerekli yardımı yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Gürün ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle ilçedeki dere taşmış, taşkın nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolu bir süre trafiğe kapanmış, yol ve köprülerde küçük çaplı hasar oluşmuş, bazı tarım arazilerini ve evleri su basmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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