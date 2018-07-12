Sivas'ın Gürültü Haritası Çıkartıldı

Sivas Belediyesi tarafından "Sivas İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gürültü eylem planı hazırlanarak rapor oluşturuldu.

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen proje 18 ay da tamamlandı. Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzmanları ve vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Gürültüde karayolları ilk sırada

Projede; stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktalar belirlendi ve azaltım senaryoları, gürültü eylem planlarları hazırlandı. Tespitler neticesinde en yüksek gürültü kaynağı karayolu olarak belirlendi. Trafiğin yoğun olduğu caddelerden sonra ise gürültüyü oluşturan yerler eğlence mekanları olarak tespit edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, gürültü haritasının çıkarılmasının ardından uygulanabilecek eylemler ve stratejiler konusunda rapor hazırlandığı. Raporda; kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerine de yer verdi. Trafiğin ve gürültünün yoğun olduğu caddelerde hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilerek, kısa zaman sonra hizmete girecek olan Mevlana Tüneli'nin merkezdeki trafik yoğunluğu ile birlikte gürültüyü de azaltacağı kaydedildi.

Bisiklet kullanımı teşvik edilecek

Yapılan açıklamada, özelikle yollarda gürültünün azaltılması için bir takım tedbirler alınacağı ifade edilerek," İşlek yollara yapılacak binaların tasarımındaki değişiklikler ve bisiklet kullanımının teşviki de çözüm önerileri arasında yer alıyor." denildi.

Projenin kapanış toplantısında konuşan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney, Sivas'ın gürültü haritasının çıkarıldığını ifade ederek, "Bugüne kadar bize destek olan birim müdürlerimize ve diğer kurumların temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Amacımız şehrimizin daha sessiz ve daha huzurlu bir ortama kavuşması için hazırladığımız eylem planının hayata geçirilmesidir." Şeklinde konuştu. - SİVAS