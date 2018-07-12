Sivas'ın Gürültü Haritası Çıkartıldı

Sivas Belediyesi tarafından "Sivas İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında gürültü eylem planı hazırlanarak rapor oluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzmanları ve çeşitli kurumların da desteği ile 18 aylık bir süreci kapsayan projede vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen proje, Türkiye'de şimdiye kadar yapılan ilk üç çalışma arasında yer alıyor.

Stratejik gürültü haritaları hazırlanan yerleşim alanlarında çevresel gürültü açısından sıcak noktalar belirlendi ve azaltım senaryolarının geliştirildiği gürültü eylem planları hazırlandı. Buna göre en yüksek gürültü kaynağı karayolu olarak belirlendi. Trafiğin yoğun olduğu caddelerden sonra ise gürültüyü oluşturan yerler eğlence mekanları olarak tespit edildi.

Gürültü haritasının çıkarılmasının ardından uygulanabilecek eylemler ve stratejiler konusunda raporda, kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerilerine de yer verildi.

Trafiğin ve gürültünün yoğun olduğu caddelerde hız sınırlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği ifade edilirken, kısa zaman sonra hizmete girecek olan Mevlana Tüneli'nin merkezdeki trafik yoğunluğu ile birlikte gürültüyü de azaltacağı kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl ihalesi yapılan ve yakın zamanda çalışmalarına başlanması hedeflenen Kuzey Çevre Yolu Projesi de, şehir içinde kalan mevcut çevre yolundaki trafik akışını azaltacağından gürültü kaynağını da ortadan kaldıracağı görüşüne yer verildi.

Öte yandan işlek yollara yapılacak binaların tasarımındaki değişiklikler ve bisiklet kullanımının teşviki de çözüm önerileri arasında yer alıyor.

Projenin kapanış toplantısında konuşan Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Abdurrahman Güney, Sivas'ın gürültü haritasının çıkarıldığını kaydederek, "Bugüne kadar bize destek olan birim müdürlerimize ve diğer kurumların temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Amacımız şehrimizin daha sessiz ve daha huzurlu bir ortama kavuşması için hazırladığımız eylem planının hayata geçirilmesidir." ifadelerini kullandı.