Sivas'ın Esprili Kar Çağrısına Erzurum'dan Cevap

Sivas Belediyesi'nin sosyal medyada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısına cevap geldi.

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta karın bir türlü yağmaması nedeniyle Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketlenerek yapılan paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" mesajı paylaşıldı.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: "GÖNDERİRİZ BİR KAÇ KAMYON"

Sivas Belediyesi'nden yapılan bu esprili çağrıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi esprili bir şekilde cevap geldi. İki ilde de sembol olan Çifte Minareli medreselerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda,"Minareleri çifte yapılan komşum, sınırları sırt sırta verip, kongreleriyle düşmana kafa tutan komşum. Bizim için nimettir kar, Dadaş Yiğido'yu darda koymaz, katmerin tadını çıkar. Bekle yağışa tam üç gün var. 3 güne gelmezse göndeririz sana bir kaç kamyon" cevabı verildi. Yapılan karşılıklı paylaşımlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(Uğur Yiğit/İHA)