Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
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Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor Sivas'ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan parçalı olarak 15 kilometre uzunluktaki doğal sed görüntüsüyle dikkat çekiyor Sivas'ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan parçalı olarak 15...

Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan parçalı olarak 15 kilometre uzunluktaki doğal sed görüntüsüyle dikkat çekiyor

SİVAS - Sivas'ın İmranlı ilçesinde yüksekliği yer yer 50 metreye ulaşan parçalı olarak 15 kilometre uzunluktaki doğal sed görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Gelenli köyünde nasıl ve ne şekilde oluştuğu bilinmeyen dev sed görenlerin ilgisini çekiyor. Dağların ortasında oluşan ve ikiye ayıran bir görüntü veren kayalıklar Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan, dünyanın en uzun savunma duvarı olan 'Çin Seddi'ni andırıyor. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğa sahip kayalıklar yer yer 60 metre yüksekliğe ulaşıyor. Aralıklarla devam eden ve doğaseverlerin de ilgisini çeken kayalıklarda doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. Bölge halkı ise bu doğal setin turizme kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
Sivas'ın doğal seddi ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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