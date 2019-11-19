19.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:57

Sivas'ın 'Çin Seddi'

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören Köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, kilometrelerce uzunluktaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören Köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerde hayranlık uyandırıyor. Yükseltisi kısım kısım yerden 50-60 metre uzunluğa kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor. Doğal bir 'Çin Seddi'ni anımsatan oluşum, kilometreler boyunca kıvrımlar şeklinde devam ediyor. Meraklıların ilgisini çeken doğal Çin Seddi, drone ile havadan da görüntülendi.

'DOĞAL BİR ÇİN SEDDİ'NE BENZİYOR'

Köyde yaşayan Metin Uçar uzun yıllardır kayalıkları bildiğini ve Çin Seddi'ne benzettiklerini belirterek, Köyümüzün doğusundan 500 metre mesafeden kayalıklar başlıyor ve Zara ilçesine kadar uzanıyor. Yaklaşık 35-40 kilometre kadar bir uzunluğu var. Bazı yerlerde bu kayalık batıyor ve çıkıyor. Yüksekliği 50-60 metre yüksekliğine ulaşıyor. Elle yapılmış değil ama doğal, mucizevi bir yapı gibi. Çin Seddi'ne benziyor dedi.

Köy sakinlerinden Alparslan Bal ise, Bu Çin Seddi gibi görünen, kilometrelerce devam eden bir oluşum. Bunun özelliği iki tarafının da düz olması ve insan eliyle yapılmış gibi dümdüz duvar gibi gözükmesi. Yetkililerin bu yapının nasıl oluştuğunu araştırması gerektiğini düşünüyoruz. Çin Seddi insan eliyle yapılmış ama burası da doğal haliyle onu andırıyor. Buranın araştırılıp tarihe ışık tutulmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA