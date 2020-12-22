Sivas'ın çiftçilerine ödül yağdı

Sivas'ın çiftçilerine ödül yağdı

Sivas'ta yaşayan ve önemli projelere imza atan çiftçiler düzenlenen törenle 8 ayrı kategoride ödüllendirildi

SİVAS - Sivas'ta yaşayan ve önemli projelere imza atan çiftçiler düzenlenen törenle 8 ayrı kategoride ödüllendirildi.

Sivas Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen '300 Fikir 300 Proje' kapsamında Tarıma Değer Katanlar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Protokol üyeleri, ilçe Ziraat Odası Başkanları ve çiftçiler katılım gösterdi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından ödül almaya hak kazanan projelerin içeriklerinin anlatıldığı video gösterimi izleyicilere sunuldu. Çiftçiler hububat, patates üretimi, pancar üretimi gibi 8 ayrı kategoride ödüllendirildi. Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu salondakilere türkü söyleyerek müzik şöleni yaşattı.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, " Bu toprakları yurt haline getirenler, o koca yürekleriyle nasırlı elleriyle nasıl bir fark ettirdiklerini değer ürettiklerini göstermek içinde ve değer üretenlere değer vermemiz vefalı olmamız düşüncesiyle bu vatandaşlarımızı bu coğrafyayı anlamlı hale getiren kıymetli çiftçilerimizi ödüllendirelim dedik. Bunu çok önemsiyorum. Burada tüm Sivas çiftçisini sizin şahsınızda burada ödüllendiriyoruz, anlamlı hale getiriyoruz. Varlıklarını, nasıl manalı bir iş yaptıklarını da göstermiş olacağız. Ben katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise konuşmasında, " Sivas'ımızda Tarım İl Müdürlüğümüzün koordinesinde çok güzel işler yaptık. İl Müdürünü ve ekibini tebrik ediyorum. Ayrıca bu başarıda etkisi olan İl Özel İdaremiz kaynak aktarma noktasında, İl Genel Meclisimiz ve hepsinden önemlisi Sayın Valimize üretim ve istihdam odaklanan bir yönetim anlayışı olduğu gibi tarım ve hayvancılıkta da güzel projeler çıkıyor. İnşallah biz kamu kurumları olarak, yerel yönetimler olarak üzerimize ne düşerse ben Sivas merkez il Belediye Başkanı olarak yetkimizin ve mevzuatın bize verdiği yetki noktasında da üretim ve istihdamı destekleme noktasında bütçe planlamasını, yönetim anlayışımızı ve yatırım planlamasını da bu doğrultuda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı