Sivas'ın Balığı Takas İçin Samsun'a Götürülüyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, tatlı su balıklarının rağbet görmemesi üzerine bir balıkçı farklı bir yönteme başvurarak, baraj gölünde tuttuğu balıkları Samsun'a götürüyor ve deniz balıklarıyla takas ediyor.

Suşehri ilçesinde yaklaşık 29 yıldır balıkçılık yapan Sebahattin Duran (40), geçimini Kılıçkaya Baraj Gölü'nden tuttuğu balıkları satarak sağlıyor. Duran, son zamanlarda ilçede ilgi görmeyen tatlı su balıklarını Samsun'a götürüp takas ettiği deniz balıklarını satıyor.

Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 1989 yılında elektrik üretimi amacıyla kurulan Kılıçkaya Barajı'nın çevre köylülerine de geçim kaynağı imkanı sunduğunu söyledi. Kendisi gibi çok sayıda kişinin bölgede balıkçılık yaparak geçimini sağladığını aktaran Duran, 11 yaşında başladığı bu mesleği 29 yıldır sürdürdüğünü ifade etti.

Baraj gölünden tuttuğu sazan, gümüş ve kefalin son dönemde fazla alıcı bulmadığını vurgulayan Duran, "Ülkemizde tatlı su balığı fazla ilgi görmüyor. İlgi görmemesinin tek sebebi ise sazan, tatlı su kefali ve buna benzer balıkların aşırı kılçıklı olması. Ben ve benim gibi 7 kişiye ekmek kapısı olan balıkçılık sektöründe, baraj gölünde ağlarla çıkartılan bu balıkları araçlarımıza yükleyerek Samsun'a götürüyoruz. Burada deniz balıklarıyla değişim yapıyoruz ve deniz balıklarını da ilçemizde satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.

Tatlı su balıklarının İran, Irak ve Suriye'ye ihraç edildiğini aktaran Duran, bu ülkelerde bu balıkların ilgi gördüğünü anlattı.

Geçimini balıkçılıkla sağlayan ailelerden tatlı su balıklarını satın aldığını ve aracıyla Samsun'a götürdüğünü belirten Duran, "Burada bu işten ekmeğini kazanan ailelerin balıklarını tartarak alıyoruz. Sevkiyatımızı yapıp geldikten sonra bu kişilerin paralarını veriyoruz. Baraj gölü hepimizin ekmek kapısı." diye konuştu.