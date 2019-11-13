Sivas'ın ayazına dirençli taziye aracı

13.11.2019 12:09 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:15

Sivas Belediyesinin ücretsiz kullanıma sunduğu taziye araçları kış aylarında cenaze sahiplerinin imdadına yetişiyor.



Belediye tarafından cenazesi olan ailelere ücretsiz sunulan ve soğuğa karşı üretilen taziye araçları cenaze sahiplerine kolaylık sağlıyor. Kış aylarından kentin hava sıcaklığının sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşmesi cenazesi olan ailelere zorluk çıkartıyor. Soğuk havalarda cenaze evine taziye içine giden vatandaşlar eve sığmayınca dışarıda soğukta beklemesinler diye belediye tarafından cenaze evinin önüne çekilen taziye araçlarına yönlendiriliyor. Bu sayede soğuğa karşı üretilen taziye araçları ile bu sorun gideriliyor. Kayseri'de özel bir firma tarafından üretilen taziye araçlarının içinde klima, ısıtıcı, ses sistemi gibi eşyalar yer alıyor. Araç içinde bulunan mutfakta gelenlere çay yapılarak ikram ediliyor. Belediye tarafından ücretsiz sunulan bu hizmet vatandaşlardan takdir topluyor. Öte yandan taziye araçları yaz aylarında da kullanılabiliyor.



Belediyede taziye araçlarının götürülüp getirilmesinden sorumlu Murat Kuzucu, taziye araçlarının yalıtımlı olduğunu belirterek, "Kışın Sivas çok soğuk olduğu ve eksi 25-30 dereceye kadar indiği için içinde ısıtıcısı, kliması ve çay yapmak için semaver var. Bu karavanları çoğu yalıtımlı soğuğa karşı dirençlidir. Evin önünde yerleştirdiğimizde vatandaşlar bu gibi imkanlardan yararlanabiliyor. Soğukta üşümüyorlar. Mezarlıklar Müdürlüğü olarak bu tür hizmetler ücretsizdir. Vatandaşlar yapandan edenden rabbim razı olsun diyor ve bunun gibi olumlu yanıtlar alıyoruz" dedi.



Bu hizmetten yararlanan Mithat Ekmekçi, bu hizmetten memnun olduğunu ifade ederek, "Sivas'a yapılan hizmetlerin iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bu araçlar çok büyük bir hizmet. Niye diyecek olursanız binalar yüksek olduğu için imkanlar kısıtlı oluyor. Böyle bir uygulamada bulunmayacak bir nimet. Kışın içerisinde bulunan ısıtıcılar sayesinde taziye araçları rahat oluyor" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA