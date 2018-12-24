Sivas'ın 'Aquapark'ı Yarıyıl Tatilinde Açılıyor

Sivas Belediyesi tarafından Sıcak Çermik'te yapımına devam edilen Aquapark'ın bir bölümünün 18 Ocak'ta hizmete açılması hedefleniyor.

Erkek ve kadın olmak üzere iki ayrı tesisi tek çatı altında birleştiren proje çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Aydın, en azından birinci kısmın yarıyıl tatilinde hizmete açılması için müteahhit firma yetkililerine talimat verdi.

Başkan Aydın, "Sıcak Çermik Aquapark'ın başta olmak üzere spor kompleksimiz tamamlanma aşamasında. Biraz önce iç kısımlarını gezdik tabi burası simetrik iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi kadınlar için bir diğeri erkekler için ikisi de aynı tam simetrik. Tesiste son rötuşlar yapılıyor. Özellikle Aquapark çocuk oyun parkları hepsi birinde tamamlanmış, ikincisinde devam ediyor. Hedefimiz en azından bir tanesini 15 tatile kadar yani 18 Ocak'a kadar tamamlamak ve burayı vatandaşlarımızın kullanımına sunmak." dedi.

Aquapark'ın her yaşa hitap eden bir yatırım olduğunu ifade eden Aydın,"Sivas turizmine çok ciddi katkı sunacak. Sivas'ın sosyal yaşamına katkı sunacak büyük bir yatırım, önemli bir yatırım. Tabi sezon itibariyle son kısımları bizi zorluyor ama birkaç gün içinde inşallah iç kısımları ısıtarak o çalışma ortamını da oluşturacağız. Ben kalan kısımda arkadaşlarımın özveriyle çalışacaklarını düşünüyorum hedeflediğimiz tarihe burayı yetiştireceğiz." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA