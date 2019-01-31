Sivas'ın Ambulans Helikopteri Tanıtıldı

Sivas ve Tokat'a hizmet verecek olan 32 milyon lira değerindeki ambulans helikopter tanıtıldı.

Türkiye'nin en büyük 2'nci yüz ölçümüne sahip olan ve 16 ilçesi, bin 222 köyü ile çok sayıda yerleşim bölgesi bulunan Sivas'a Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans helikopter gönderildi. 32 milyon lira değerindeki ambulans helikopterle Sivas, Tokat ve çevre illerdeki durumu ağır olan hastaların kısa zamanda hastaneye götürülmesi sağlanacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, ambulans helikopteri tanıtmak amacıyla Nuri Demirağ Havalimanı'ndan helikoptere binerek Cumhuriyet Üniversitesi içerisindeki helikopter pistine iniş yaptı.

Sivas'a çok güzel bir hizmetin kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Salih Ayhan, "Türkiye'nin 15 yıl önce en temel sorunlarından birisi sağlık sorunlarıydı. Bu sağlık sorunları hastane önünde kuyruklar, ambulans problemleri, doktor problemleri derken bugün Türkiye sağlıkta olağanüstü bir çığır açtı ve dünyada gıpta ile izlenilen bir noktaya geldi. Kara ambulansı bile bulunamazken bugün hava ambulansları ülkemizde ve özellikle Sivas'ımızın hizmetine tahsis edilmesi büyük bir mutluluk verici." dedi.

Ambulans helikopterin bedeli 32 milyon lira olduğunu Türkiye'de 17 ilde toplam 19 adet bulunduğunu anlatan Ayhan, "Sivas'ta bunlardan birisi Sivas geniş bir coğrafyaya sahip, dağınık bir coğrafyaya sahip yol şartları çok zor, sıkıntılı bölgelerimiz var. Dün Divriği'ye yarım saatte gidip hastamız alınıp buraya getirildi. Bu müthiş bir imkan, güzel bir imkan bunu ben Cumhurbaşkanımızın Sivas'a bir hediyesi olarak görmekteyim." diye konuştu.

Vali Ayhan, ambulans helikopterin Tokat'a ve Sivas'ın çevre illerine de hizmet vereceğini ifade etti.

Ambulans helikopter 2 gün önce Sivas'ın Divriği ilçesinde yaşayan ve solunum güçlüğü çeken KOAH hastası Hasan Çetin'i (68) taşıyarak hastaneye getirmişti. - SİVAS

Kaynak: İHA