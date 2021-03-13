Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi

13.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:18
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi.

Altınyayla Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemizde artan vakalar sebebiyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar almıştır. Bu kararlar gereği pazartesi gününden itibaren ilçe merkezindeki okullarda eğitime bir hafta ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, restoran ve lokantalarda paket servise geçilmesi, kahvehane ve çayevlerinin çalışmalarına ara verilmesi yönünde de karar alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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