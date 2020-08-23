Sivas'ın 'açık hava müzesi': Divriği
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Sivas'ın 'açık hava müzesi': Divriği

Sivas'ın 'açık hava müzesi': Divriği Adeta açık hava müzesi, bu ilçede 200'e yakın tescilli tarihi yapı bulunuyor Sivas'ın Divriği ilçesi doğal güzelliği kadar 200'e yakın tescilli tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor, ilçe adeta açık hava müzesini andırıyor Sivas'ın Divriği ilçesi doğal...

23.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:53

Sivas'ın 'açık hava müzesi': Divriği

Adeta açık hava müzesi, bu ilçede 200'e yakın tescilli tarihi yapı bulunuyor

Sivas'ın Divriği ilçesi doğal güzelliği kadar 200'e yakın tescilli tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor, ilçe adeta açık hava müzesini andırıyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesi doğal güzelliği kadar 200'e yakın tescilli tarihi yapılarıyla da dikkat çekiyor, ilçe adeta açık hava müzesini andırıyor

Sivas kent merkezine uzaklığı yaklaşık 165 kilometre olan Divriği ilçesine gidenler pişman olmadan dönüyor. Hititler döneminden günümüze kadar yerleşim yeri olarak kullanılan Divriği ilçesi, Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra Türk egemenliğine girdi. Anadolu'da Türkler tarafından inşa edilen birçok eşsiz esere de ev sahipliği yapan ilçede Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından 1228 yılında inşa ettirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, Türkiye'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine giren ilk eser oldu. İlçede Mengüçekoğulları tarafından inşa edilen Kesdoğan kalesi ise Anadolu'daki ilk Türk kalesi olma özelliği taşıyor. Bunların yanında ilçede 150'nin üzerinde konak; han, hamam, köprü ve bedesten gibi tarihi yapılar da bulunuyor. Adeta açık hava müzesini andıran ilçede tescilli sivil mimarilerinde yanı sıra dünyanın en iyi 10 kanyonundan biri olarak nitelendirilen Çaltı kanyonu ve Peri Bacalarına benzerliği ile dikkat çeken Şeytan Kayalıkları da görenleri hayran bırakıyor. Bu ilçeye giden tarih ve doğa severler pişman olmadan dönüyor.

"200'e yakın tescilli tarihi eser var"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, yaklaşık 200'e yakın tarihi tescilli eserlerin olduğunu belirterek, " Divriği çok güzel bir yer. Mengüceklere başkentlik yapmış ve Osmanlı mimarisiyle öne çıkan eşsiz bir ilçe. Aşağı yukarı 200'e yakın tescilli tarihi eserimiz var. Başta Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası olmak üzere 150'nin üzerinde konak; hanlar hamamlar, köprüler, bedesten, mezarlıklar ve bunun gibi gözle görülür elle dokunur bir çok eserimiz var. Bunlar biz önce ülkemize sonra tüm dünyaya tanıtacağız. Çünkü bunlar dünya mirası ve insanlığın ortak eserleridir" dedi.

"İlçe adeta turizm atağı yaptı"

Başkan Gök, Divriği'nin çok hızlı bir turizm atağı yaptığını ifade ederek, " Hepimizi burayı bir adım daha ileri götürmeye çalıştık. Şuan 7 bin turistten 70 bin turisti yakalamıştık ama ülkenin içinde bulunduğu durum tabi bu işleri yavaşlattı. Ama hedefimizden vazgeçmedik. Şimdi ne yapıyoruz. Araştırmamızı yapacağız, seyir terasımızı yapacağız, havaalanımızı uçak iner hale getireceğiz. Bu durgun dönemde geleceğe hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Sivas'ın 'açık hava müzesi': Divriği

Kaynak: İHA

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