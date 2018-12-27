Sivas'ın 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Sivas'ın Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Yıldızeli, Kangal ve Gürün ilçelerinde kar yağışının ardından soğuk hava ve buzlanma etkisini gösterdi.
Buzlanma nedeniyle üç ilçede taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Öte yandan il merkezi ve ilçelerde etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Yetkililer buzlanmaya karşı vatandaşları uyardı.
Kaynak: AA