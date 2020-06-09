Sivas'ın 2019 kaza bilançosu: 82 ölü, 3 bin 31 yaralı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçtiğimiz yıl içerisinde Sivas'ta bin 563'ü ölümlü-yaralanmalı, 5 bin 194'ü de maddi hasarlı olmak üzere toplam 6 bin 757 adet trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazalarında 82 kişinin hayatını kaybettiği Sivas'ta 3 bin 31 kişi de yaralandı. Ölenlerin 30'u kaza yerinde 52'si ise kaza sonrası yaşama veda etti. - SİVAS

Kaynak: İHA