Sivas'ın 2. Üniversitesinin Yeri Belli Oldu

Sivas'ta kurulacak Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin Kurt Deresi mevkisinde 1 milyon metrekarelik alanda inşa edileceği bildirildi.

Sivas İl Özel İdaresinde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, üniversitenin yerleşim planının oluşturulduğunu belirtti.

En kısa zamanda üniversitenin temelinin atılmasının planlandığını aktaran Ayhan, "Güzel bir noktaya gelindi, yer tespiti yapıldı. Bundan sonra ekonomik duruma paralel olarak binalarımızı yapacağız." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da Sivas'a 2. üniversite kazandırma doğrultusundaki hedefe adım adım yaklaştıklarını dile getirerek, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yasası çıktı. Yerinin belirlenmesi gerekiyordu, Kurt Deresi mevkisinde yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın en makul bölümüne kurulacak. Yaklaşık 450 dönümlük alanın üzerinde çalıştık, 300 dönüme yakın da bir gelişim alanı belirlendi." diye konuştu.

Yeni üniversitenin rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul'un atandığını da aktaran Yılmaz, "Kütüphanesi, spor salonları, kültür merkezi, içindeki spor alanları ve camisiyle inşallah Sivas'ın bir değeri olacak. Tarihinde olduğu gibi medreseler şehri Sivas'ın, inşallah üniversiteler arasında da önemli bir yere gelmesini sağlayacaktır. İmar planının onaylanmasından sonra inşallah uygulamaya geçeceğiz." dedi.

Yılmaz, maliyetin henüz belli olmadığını belirterek, "Bu yıl içerisinde inşallah temelini atarız." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA