KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI - Haberler
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KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Okulların bugün tatil edildiği İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor.

İMRANLI, SİVAS (DHA) - Okulların bugün tatil edildiği İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde yağış nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu oran 60 santimi buldu. Kar yağışı nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekipleri ilçede yol açma çalışmalarına başladı. İlçe sakinleri ise kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yağışın gün boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

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