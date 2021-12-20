KAR KALINLIĞI 30 SANTİME ULAŞTI

İMRANLI, SİVAS (DHA) - Okulların bugün tatil edildiği İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde yağış nedeniyle kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu oran 60 santimi buldu. Kar yağışı nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekipleri ilçede yol açma çalışmalarına başladı. İlçe sakinleri ise kar yağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Yağışın gün boyunca aralıksız devam etmesi bekleniyor.