Sivas İlginç Bir Yarışa Ev Sahipliği Kapacak

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Sivas'ın Altınyayla ilçesinde "Ulusal Irk Standartları Yarışması ve Kangal Çoban Köpeği Özel Irk Yarışması" düzenlenecek.

Sivas'ın Altınyayla ilçesi 14-15 Nisan tarihleri arasında ilginç bir uluslararası yarışmaya ev sahipliği yapacak. KIF tarafından düzenlenecek yarışmaya yurt içerisinden ve yurt dışından birçok köpek yetiştiricisinin köpekleriyle katılması hedefleniyor. Ayrıca yarışmada, Sivas Kangal ırkının standartlarının belirlenmesi, saf ırkın korunması için şecere belgeleri hazırlanıp uluslararası geçerliliğe sahip kimlikler düzenlenmesi amaçlanıyor. Düzenlenecek yarışma sonucunda köpeklere mikro chip takılacağı, bu chip sayesinde köpek soyunun kontrol altına alınacağı öğrenildi. Yarışmaya dışarıdan katılacak köpekler için ücret alınacağı, Sivas'tan katılacak köpekler için ise ücret alınmayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Altınyayla'da faaliyet gösteren ve organizeyi gerçekleştiren "Altın Kangallar" ve "Anadolu Avcılık" tarafından yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası anlamda prestijli bir yarışmanın Sivas'ta gerçekleşmesinden büyük memnuniyet duydukları ifade edildi. Ayrıca dünyadaki resmi literatürde Kangal köpeğinin adının Anadolu çoban köpeği olarak bilindiği, Kangal ırkı olarak belirlenmesi için Uluslararası Köpek Kulüpleri Federasyonu'na (FCI), KIF tarafından müracaat edildiğini, yarışmayla Kangal ırkı olarak tescillenmesini bekledikleri ifade edildi.

Yarışma için kayıtların 14 Nisan tarihinde alınacağı, yarışmanın ise 15 Nisan günü gerçekleştirileceği belirtildi. - SİVAS