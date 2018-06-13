Sivas İl Özel İdaresinin Yol Çalışmaları

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından merkez Tepeönü-Armutlu grup köy yolunda yürütülen çalışmaları inceledi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tepeönü-Armutlu grup köy yolunda yüksek tonajlı araçların kullanımından dolayı 10 kilometrelik bölümde bozulmalar meydana geldiğini belirten Kaya, "Yolda onarımlar tamamlanarak asfalta hazır hale getirilmişti. Bu sene ise KÖYDES ödenekleri kapsamında bitümlü sıcak karışım asfalt yapıyoruz. Şu anda 8 metre genişliğinde ve 16 santimetre kalınlığında olan alt malzemelerin serimi gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Köylerin karayolları standardında yollara kavuşmuş olacağını aktaran Kaya, köyde yaşayan vatandaşların bu çalışmaları hasretle beklediklerini ifade etti.

KÖYDES kapsamında Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği vasıtasıyla çalışmaların gerçekleştirildiğini ve yolu 20'ye yakın köyün kullandığını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde 2016 yılında 17 milyon lira ödenek aktarılmıştı. 2017 yılında bu ödenek 39 milyon lira oldu ve 2018 yılında ise 66 milyon lira ödeneğe ulaştık. Bu ödenekler merkez dahil 17 ilçemizde, yol çalışmalarıyla içme suyu çalışmalarında harcanıyor. Şimdiden bütün köylerimize hayırlı olsun.

İnşallah bayramdan önce yolun altyapısının hazırlanmasını gerçekleştireceğiz ve bayramdan sonra da en kısa zamanda asfalt serim çalışmalarını tamamlayacağız. Merkez Tepeönü-Armutlu grup yolunda sorun kalmayacak ve konforlu yolculuk yapılabilecek. Bu vesileyle çalışmalarımızı himaye eden Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, bizlere önderlik eden Valimiz Sayın Davut Gül'e, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüze ve yüklenici firmamızın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."

Kaya'ya, incelemeleri sırasında Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Güner, yüklenici firmanın yetkilileri ve ilgili teknik personeller eşlik etti.