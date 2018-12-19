Sivas İl Özel İdaresinin Çalışmaları Değerlendirildi

Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün, 2018 yılı içerisinde yürüttüğü çalışmalar, Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı.

Sivas İl Özel idaresinden yapılan açıklamaya göre, Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları Mevlüt Soysal ile Alpaslan Ceyhan'ın yanı sıra birim müdürleri katıldı.

2018 yılı içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Sami Tokmak, 156 personel ile sahada vatandaşlara hizmet götürdüklerini belirtti.

130'u ilçelerde olmak üzere 460 aracın il genelinde yürütülen çalışmalara katıldığını aktaran Tokmak, "Atölyemizde ise yıl içerisinde 966, arazide ise 642 tamir işlemi gerçekleştirildi. İdaremizin öncülüğünde müdürlüğümüz, Sivas'ın dört bir yanına hizmet götürüyor." ifadelerini kullandı.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünün il genelinde yürüttüğü çalışmaların Sivas için önemine değinen Kaya ise "İdaremizin önemli bir yapı taşı olan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, merkez dahil 17 ilçede vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. Güçlü ve dinamik bir makine parkı ile çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yazın asfalt serme, yol bakım ve onarım, kışın ise karla mücadele çalışmalarında var gücüyle çalışan ve görünmeyen kahramanlarımız var." açıklamasında bulundu.

İş makinelerinin her daim hazır olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Kış sezonu boyunca 117 aracımız ve 215 personelimizle ilimiz kırsalında hizmet edeceğiz. Yeri gelecek bir hastanın yetişmesine vesile olacağız. Sivas İl Özel İdaresi, Sivas'ta büyük ve güzel işler yapıyor ve yapmaya da devam edecek. Bu vesileyle, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürümüz Sami Tokmak başta olmak üzere, yaz kış demeden büyük bir özveriyle çalışan bütün personellerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA