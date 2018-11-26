Sivas İl Özel İdaresinin 2019 Yılı Bütçesi Belirlendi

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesinin 160 milyon lira olarak kararlaştırıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Sivas İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarının son birleşimine katıldı. 20 gün boyunca birçok gündem maddesinin görüşüldüğü İl Genel Meclisi toplantılarında, İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi ve yatırım programı belirlendi. İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi 160 milyon lira olarak kararlaştırıldı.

İl Genel Meclis Başkanı Sedat Özata başkanlığında yapılan toplantıda ilk olarak Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okunarak, meclis üyeleri bilgilendirildi.

Vali Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Sivas İl Özel İdaresinin yeni bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Rabbim, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütçemizin her bir kalemini Sivaslılara hizmet etmek için harcayacağız. Her yıl olduğu bu yılda sahada yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Sivas İl Özel İdaresi kurumsal ve teknik yapısıyla Türkiye'nin en başarılı kurumları arasında yerini almaktadır. Hepimiz kurumumuzun kıymetini bilelim." ifadelerini kullandı.

Sivas İl Özel İdaresinin kapasitesini maksimum seviyeye çıkaracaklarını anlatan Ayhan, "Sistematik olarak çalışacağız. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alacağız. İl Özel İdaresi, KÖYDES VE DAP kaynakları ile güzel bir çalışma dönemi geçireceğimizi ifade etmek istiyorum. Meclis üyelerimize de bütçe maratonunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı amaçladığınızı düşünüyorum. Kırsalımıza, şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.