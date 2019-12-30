Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü kışa hazır

30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:14

Sivas'ta kar yağışının başlamasıyla Sivas İl Özel İdaresi ve Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü, kesintisiz ulaşımı sağlamak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş ile iki kurumu ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlk olarak Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret eden Ayhan, Sivas'ın geniş bir coğrafyasının olduğunu belirterek, "Sivas, Türkiye'de yerleşim yeri olarak ilk sırada. 8 bin 500 kilometre yol ağı var. Böyle bir coğrafyaya hakim olmak ve iş yapmak kolay değil, sorumluluk gerektiriyor. Bu nasıl oluyor? Dev kadro ve cefakar personellerle oluyor. 250 fiilen sahada çalışan, 150 civarında da iş makinesi ile arkadaşlarımız sahada bekliyor. Bugün itibari ile merkezde kapalı köy yolumuz yok, ilçelerimizde de 44 köy yolumuzu personellerimiz açmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan'ın bir sonraki durağı ise Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü oldu.

Kara yollarının Sivas'taki yol ağının 2 bin 500 kilometre olduğunu aktaran Ayhan, "Karayollarımız saha hakimiyeti açısından 450 personel ve 250 araç ile karla mücadele çalışmaları için hazır bulunuyor." ifadelerini açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan asılsız ihbarda bulunmamalarını isteyen Vali Ayhan, kazasız ve belasız güzel bir sezon diledi.

Kaynak: AA