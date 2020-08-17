Sivas İl Özel İdaresi personelinden kök hücre bağışına destek Sivas İl Özel İdaresi personeli, kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

Sivas İl Özel İdaresi personeli, kök hücre bağışı kampanyasına destek verdi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu önünde kurulan stantlarda, gönüllü olan personellerden kök hücre bağışı için numuneler alındı.

"Belki de sensin" sloganıyla herkesi bağışa davet eden yetkililer, "Bugüne kadar duyduklarınızı unutun. Kök hücre bağış süreci canınızı acıtmaz, sizi bekleyen canlara can olursunuz." dedi.

Bağışta bulunan personeller, "Kök hücre ve kan bağışı insan hayatı için oldukça önemlidir. Bağış bekleyen hastalara umut olmayı diliyoruz. Kan verin, can verin, hayat verin" diyerek herkesi bağışçı olmaya davet etti.

Kaynak: AA