Sivas İl Özel İdaresi'nin Bütçesi 160 Milyon Lira

Sivas İl Özel İdaresi'nin 2019 yılı bütçesi İl Genel Meclisi'nde karara bağlandı. 20 gün süren Kasım ayı bütçe görüşmelerinin ardından, Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdare bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, 160 milyon TL olarak belirlendi.

Sivas İl Genel Meclisi'nde İmar Bayındırlık, Tarım-Orman, Eğitim-Kültür, İçişleri, Hukuk, Araştırma ve İnceleme, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Sağlık Komisyonları tarafından hazırlanan raporların nihai aşamaya gelmesinin ardından Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları ele aldı. Tamamlanan bütçe programı İmar Bayındırlık Komisyon Başkanı meclis üyesi Turan Topgül tarafından meclise okundu. Bütçe ve yatırım programının karara bağlandığı oturuma Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ile birlikte katıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, meclise hitaben yaptığı konuşmada, Sivas İl Özel İdaresi'nin yeni bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Rabbim, birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. Bütçemizin her bir kalemini Sivaslılara hizmet etmek için harcayacağız. Her yıl olduğu bu yılda sahada yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Sivas İl Özel İdaresi kurumsal ve teknik yapısıyla Türkiye'nin en başarılı kurumları arasında yerini almaktadır. Hepimiz kurumumuzun kıymetini bilelim" diye konuştu.

İl Özel İdaresi'nin kapasitesini maksimum seviyeye çıkaracaklarını anlatan Ayhan, "Sistematik olarak çalışacağız. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alacağız. İl özel idaresi, KÖYDES VE DAP kaynakları ile güzel bir çalışma dönemi geçireceğimizi ifade etmek istiyorum. Meclis üyelerimize de bütçe maratonunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı amaçladığınızı düşünüyorum. Kırsalımıza, şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - SİVAS