Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Tesisleri Yenileniyor

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İl Özel İdaresine ait Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri, Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresi'nin marifeti ile Osman Seçilmiş Parkı'nın karşısına taşınacak.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi eski tapu kavşağında bulunan İl Özel İdaresine ait Makine İkmal Bakım ve Onarım Tesisleri, Sivas Valiliği himayelerinde, Sivas İl Özel İdaresi'nin marifeti ile Osman Seçilmiş Parkı'nın karşısına taşınacak.

İl Özel İdaresine ait Makine İkmal Tesislerinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Toplam 70 Bin metrekare alan üzerine planlanan yeni proje, 10 bin 587 metrekarelik inşaat alanı 13 bin 143 metrekarelik yeşil alan ve sosyal donatıları ile Sivas'a yakışan modern bir tesis olacak. İçerisinde altyapıdan, bakım onarım çalışmalarına, araç parkından tüm atölyelere daha nitelikli hizmet verecek olan tesisler, Sivas Valiliği himayelerinde ve İl Özel İdaresinin marifeti ile Sivas'a kazandırılacak.

Tesisin temel atma töreninde konuşan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, yeni tesisin ilimize hayırlı olması dileğinde bulundular.

Çalıştıkça Büyüyor, Büyüdükçe Daha Çok Çalışıyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan ise İl Özel İdaresi'nin gerek insan kaynağı gerek yönetim anlayışı gerekse lojistik imkanları ile şehrimizin lokomotif kurumlarının başında geldiğini söyledi.

Sivas'ın coğrafi büyüklüğü göz önüne alındığında İl Özel İdaresinin ülke genelinde en sistematik kurumlardan biri olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, "Günümüz şartlarında bir kurumun çağa ayak uydurabilme, kendini yenileyebilme, konum alabilme, yönetim yapısı ile fark yaratabilme gibi becerileri, kurumun gerçek gücünü ve potansiyelini gösteren faktörlerdir. Sivas İl Özel İdaresi tüm saydığım bu yeterlilikleri bünyesinde barındıran bir kurumdur. Standart faaliyetlerinin yanında vizyon projelerle şehrin kalkınma rotasına uygun eserler üretmesi bu yeterliliğin en somut örneğidir. Kurumların fiziki yapıları, lojistik imkanları, çalışan memnuniyeti, kurumların sistematik çalışmasını ve verimini son derece etkileyen başlıklardır. Temelini attığımız makine ikmal tesisleri ile şehrimizin öncü kurumlarından bir olan İl Özel İdaresi yeni bir görünüme kavuşacaktır. Elbette bu görünüm, hizmet kalitesi ve çalışma düzenine de doğrudan yansıyacaktır. Çalıştıkça büyüyor, büyüdükçe daha çok çalışıyoruz" dedi.

Gelecek Sezon Hizmete Başlayacak

Yeni tesislerin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Yaklaşık 70 bin metrekare alanda yer alacak makine ikmal tesislerimiz, ana idari binası, su ve kanalizasyon hizmetleri hizmet binası, yol ve ulaşım hizmetleri hizmet binası, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü hizmet binası, atölye ve ambar binaları ile yemekhaneden oluşmaktadır. Bunlar dışında depolar, araç parkları, atık merkezi ve peyzaj alanlarının da yer alacağı bu devasa tesis, Sivas İl Özel İdaremize büyük güç katacaktır. 64 milyon TL bedel ile gerçekleşecek bu önemli yatırımın şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, projede emeği geçen tüm arkadaşlarımı bir kez daha tebrik ediyorum. Halihazırda hizmet veren Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüzün taşınması ile şehir trafiği de nefes alacak. " diye konuştu.

Konuşmaların ardından tesisin temeli il protokolü tarafından atıldı. Törene; Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Yunus Emre Temel, Abdullah Seçkin Koçak, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İl Genel Meclis Üyeleri, kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Habermetre