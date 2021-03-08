Sivas İl Özel İdaresi kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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Sivas İl Özel İdaresi kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:02
Sivas İl Özel İdaresi kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, kurumdaki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cengiz Nayman, kurumdaki kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Nayman, kurumdaki kadın çalışanlarla bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her birim müdürlüğünden temsili bir kişiyle görüşen Nayman, personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Vali Salih Ayhan'ın da selamlarını ileten Nayman, "Kadınlarımız, nezaket ve zarafetin en iyi temsilcisidir. Sevgi, fedakarlık ve emekleriyle toplumumuza ilham kaynağı olan kadınlar olmadan, üretim, bilim ve sanat düşünülemez. Kadın merhamettir, medeniyetin kendisidir. Mutlu bir gelecek temennisi ile tüm kadın mesai arkadaşlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Nayman, konuşmasının ardından kadın çalışanlara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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