Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
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Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek

Sivas İl Özel İdaresi çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarından Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek
15.09.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.09.2020 14:50

Sivas İl Özel İdaresi çalışanları, Türk Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, "İyi ki varsın kan dostum" sloganıyla Türk Kızılay Sivas Kan Merkezi'ne kan bağışında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sivas İl Özel İdaresi ana binasında 'İyi ki varsın kan dostum' sloganıyla gönüllü kan bağışında bulunan çalışanlarımız, sosyal sorumluluk anlayışı gereği kampanyaya destek olup, kanın acil değil sürekli ihtiyaç olduğunu gösterdiler. Gerek ülkemizde gerekse yurt dışında pek çok insani çalışmaya imza atan Türk Kızılay'ına kan bağışı yapılarak, önemli bir insanlık görevi yerine getirilmiş oldu."

Kaynak: AA

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