SİVAS (Habermetre) - Sivas İl Özel İdaresi Bütçesi 2022 Yılı Yatırım Bütçesi 240 Milyon TL Olarak Belirlendi İl Genel Meclisi, 2021 yılı Kasım ayı toplantıları sona erdi. Meclis Başkanımız Hakan Akkaş başkanlığında yapılan ve 20 gün süren toplantıların son oturumuna Valimiz Salih Ayhan ve Genel Sekreterimiz Kadir Algın'da katıldı. İl Genel Meclisi üyelerimiz, Kasım ayı boyunca Sivas İl Özel İdaresi'nin 2022 yılı bütçesi ve yatırım programını karara bağlamak için yoğun mesai harcadı. Divan katipleri tarafından Ekim ayı İl Genel Meclisi karar özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıların devam eden birleşimlerinde komisyonlara havale edilen gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de İl Genel Meclisine davet edilerek, ilimizde yapılan ve planlanmakta olan çalışmalar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi. -İl Özel İdaresi Bütçesi 240 Milyon TL Toplantının son oturumunda ise 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesi ve yatırım programı belirlendi. Plan ve Bütçe Komisyonu başkanı Abdulkadir Demirel, yoğun süren görüşmelerin ardından İl Özel İdaresi bütçesinin 240 milyon TL olarak belirlendiğini söyledi. -Meclis Başkanımız Akkaş, 'Her Aldığımız Karar Şehrimizin Geleceği İçin' İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş ise 2022 yılı İl Özel İdaresi bütçesi ve yatırım programının hazırlanmasında emeği geçen meclis üyelerine teşekkür ederek, "Bütçemizi ve yatırım programını öncelikleri dikkate alarak hazırladık. Her aldığımız karar şehrimizin geleceği için. İnşallah hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı. -Valimiz Ayhan, 'Meclisiz Üyelerimiz Büyük Fedakarlık Gösterdi' Toplantının son oturumuna katılan Valimiz Salih Ayhan bütçenin hazırlanmasında yoğun mesai harcayan meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. Vatandaşların önceliklerini dikkate alacaklarını, İl Özel İdaresi ve KÖYDES kaynakları ile 2022 yılında verimli bir çalışma dönemi geçireceklerini anlatan Valimiz Ayhan, "Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı amaçladığımızı düşünüyorum. Bütçemiz ve yatırım programımız şehrimize, kırsalımıza hayırlı olsun. " diye konuştu. İl Genel Meclisi üyeleri 6 Aralık'ta bir araya gelerek yeniden toplantılarına devam edecek.

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