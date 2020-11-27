Sivas İl Özel İdaresi 2021 yılına 195 milyon liralık bütçeyle girecek

Sivas İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 195 milyon lira olarak belirlendi.

Sivas İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında, İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 195 milyon lira olarak belirlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantılarının son birleşimine katıldı.

Meclis Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinde, İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi oy birliği ile 195 milyon olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan Ayhan, Sivas İl Özel İdaresinin kurumsal ve teknik alt yapısıyla Türkiye'nin en başarılı kurumları arasında olduğunu belirtti.

Bütçenin, Sivas'ın en ücra köşesine kadar Sivaslılara hizmet etmek için harcanacağını aktaran Ayhan, "Hayallerimizin sınırları yok, dolayısıyla projelerimizin de sınırı yok. Çünkü geçmiş yıllarda ve mesleki hayatımda şunu tecrübe ettim ki iyi proje, makul proje, emek verilen ve inanılan proje her zaman kendi kaynağını kendi buluyor, halk tarafından da kabul görüyor." ifadelerini kullandı.

Ayhan, güç birliğiyle Sivas'ı çok daha iyi noktalara getireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde